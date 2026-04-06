У Тернополі зірвано матч «Ниви» проти «Прикарпаття»: клуб звинувачує міську владу

Футбольний клуб Нива заявив про фактичний зрив домашнього матчу 22-го туру Першої ліги проти Прикарпаття.

За інформацією клубу, Тернопільська міська рада не надала дозволу на проведення гри, причому рішення було прийняте в останній момент — за три дні до запланованого матчу.

У «Ниві» наголошують, що завчасно подали всі необхідні документи та виконали передбачені вимоги, а жодних об’єктивних чи правових підстав для відмови не було. Унаслідок цього провести матч у визначені строки стало неможливо, що вводить в оману вболівальників та ускладнює організацію змагань.

Водночас у клубі повідомили про новий розвиток подій. Зокрема, «Нива» отримала дозвіл від Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на проведення матчу. Після цього клуб повторно звернувся до міської ради та наразі очікує на відповідь.

У зверненні до вболівальників у клубі подякували за підтримку та наголосили, що саме вона допомагає відстоювати можливість проведення матчів у рідному місті.

Окремо в «Ниві» підкреслили свій внесок у розвиток спортивної інфраструктури Тернополя. Зокрема, клуб інвестував понад 20 мільйонів гривень, а також ініціював створення повнорозмірного футбольного поля зі штучним покриттям для дітей у парку Сопільче.

У клубі наполягають, що команда має проводити домашні матчі в Тернополі, а не шукати альтернативні стадіони через рішення місцевої влади.