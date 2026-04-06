Звільнений з полону Андрій Гладкий повернувся додому на Тернопільщину

У п’ятницю, 3 квітня, у Жукові Бережанської громади на Тернопільщині відбулася урочиста зустріч звільненого з полону місцевого жителя – Андрія Гладкого.

Про це повідомляють на сторінці Жуківського ліцею імені Богдана Лепкого у Фейсбуці. Андрій – символ стійкості та мужності українського воїна. Він витримав трирічний полон і нарешті знову ступив на рідну землю, щоб дихати вільним повітрям.

Андрій потрапив у полон 20 березня 2023 року. Його звільнили 6 березня 2026 року під час 73-го обміну полоненими від початку повномасштабного вторгнення. Того дня до України повернулися 300 військовослужбовців та двоє цивільних, серед яких п’ятеро – жителі Тернопільщини.

Жуківський ліцей ім. Богдана Лепкого висловив вдячність Андрію Гладкому за його мужність і відвагу, бажає міцного здоров’я та Божої опіки йому та його родині.