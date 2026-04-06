17:30 | 6.04.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Тернопільська дев’ятикласниця – серед переможців Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Учениця дев’ятого класу Тернопільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №23 Діана Пиж здобула друге місце на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури. Інтелектуальне змагання відбулося у Луцьку, де змагалися за перемогу 150 учнів із різних регіонів України.

Високий результат Діани – це не лише її особисте досягнення, а й свідчення наполегливої праці разом із наставницею, вчителькою Ларисою Анастасівною Тарасюк. Перемога на такому рівні вкотре підтверджує, що тернопільські школярі впевнено заявляють про себе на всеукраїнській освітній арені.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *