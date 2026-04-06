У Тернополі банда підлітків познущалася над алеєю пам’яті «Незламні»

У центрі Тернополя на алеї пам’яті «Незламні» група неповнолітніх вчинила хуліганські дії – пошкодила плакати загиблих воїнів та поводилася неадекватно.

Правоохоронці встановили сімох підлітків, усі вони – мешканці Закарпатської області віком від 11 до 16 років. На 16-річного хлопця, який пошкодив банер із фотографією загиблого захисника, ювенальні поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Інших фігурантів поліцейські провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних правопорушень у майбутньому. Також встановлюються батьки неповнолітніх для притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.