П’яний водій у Збаражі збив двох пішоходів і протаранив три мотоцикли

5 квітня у Збаражі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі нетверезого водія.

За попередньою інформацією, місцевий житель, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння (1,47 проміле), сів за кермо автомобіля DAEWOO. Рухаючись вулицею Незалежності, він виїхав на смугу зустрічного руху та збив двох пішоходів, які перебували на узбіччі дороги.

Після наїзду автомобіль також пошкодив три припарковані мотоцикли.

Унаслідок ДТП потерпілі отримали травми, однак після надання медичної допомоги госпіталізації не потребували.

Наразі вирішується питання щодо притягнення водія до відповідальності.