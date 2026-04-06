У Бережанах організують додаткові автобуси до кладовища в селі Рай
Бережанська міська рада повідомляє про організацію додаткових автобусних рейсів для жителів громади до кладовища в селі Рай.
Відправлення автобусів здійснюватиметься від зупинки «Бережанське ДЛМГ» (Лісгосп).
📅 Графік руху:
Четвер, 9 квітня 2026 року:
- 16:00 — виїзд / 16:40 — повернення до центру
- 17:00 — виїзд / 17:40 — повернення до центру
Понеділок, 13 квітня 2026 року:
- 13:00 — виїзд / 13:40 — повернення до центру
- 14:00 — виїзд / 14:40 — повернення до центру
⚠️ Увага: у понеділок, 13 квітня, можливі зміни у графіку руху.
🚌 Автобуси також здійснюватимуть проміжні зупинки:
- біля костелу святих апостолів Петра та Павла
- біля міського («старого») кладовища