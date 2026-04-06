Запам’ятається всім як щира, добра та справедлива людина, – загинув захисник Петро Головайчук з Тернопільщини

Теребовлянська громада отримала трагічну звістку про загибель нашого земляка — Головайчука Петра Івановича, 1975 року народження, повідомляють у міській раді.

Петро Іванович був уродженцем села Андрушівка ( Шумська громада). Дитячі та юнацькі роки провів у рідному селі. Згодом працював за кордоном, а з 2008 року проживав у селі Зеленче Теребовлянської громади, де створив сім’ю та прожив у цивільному шлюбі понад 22 роки.

У вересні 2023 року був призваний на військову службу з Теребовлянської громади. Служив старшим солдатом, старшим стрільцем взводу охорони та патрульно-постової служби. Вірний військовій присязі та українському народові, він мужньо виконував свій обов’язок із захисту України.

4 квітня 2026 року на Харківщині життя Захисника обірвалося…

Петро Іванович запам’ятається всім як щира, добра та справедлива людина, яка завжди підтримувала рідних і близьких. У рідному селі Андрушівка проживає його сестра, з якою він підтримував теплі та щирі стосунки.

Відповідно до згоди рідних, панахида за загиблим відбудеться у селі Зеленче — на подвір’ї, де він проживав.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам загиблого Героя.

Вічна пам’ять і слава Захиснику України!

