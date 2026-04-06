Новини Тернополя 

Стрімкі позагоспітальні пологи: на Тернопільщині дитина народилася у швидкій

Redaktor

На лінію «103» надійшов виклик через початок пологів, які розвивалися настільки стрімко, що розродження відбулося прямо під час транспортування в кареті швидкої допомоги.

На місце події виїхала бригада екстреної медичної допомоги № 61 у складі:

  • Василюк Наталії Олексіївни — парамедика,
  • Юськів Соломії Богданівни — парамедика,
  • Сушки Ігоря Михайловича — екстреного медичного техніка.

Фахівці діяли чітко та злагоджено, відповідно до чинних клінічних протоколів. В результаті народився живий хлопчик, стан новонародженого задовільний, без ознак патології.

На догоспітальному етапі медики провели:

  • первинну оцінку стану новонародженого,
  • обробку та перетин пуповини,
  • оцінку стану породіллі,
  • забезпечення адекватного теплового режиму та ранній контакт «шкіра до шкіри»,
  • безпечне транспортування матері та дитини до профільного закладу під безперервним медичним наглядом.

Позагоспітальні пологи, особливо стрімкі, є клінічно складною ситуацією, що потребує високого рівня професійної підготовки, дотримання алгоритмів і злагодженої командної роботи.

«Пишаємось нашими фахівцями, які щоденно демонструють професіоналізм та готовність діяти в будь-яких обставинах задля збереження життя і здоров’я», — йдеться у повідомленні КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Тернопільської області.

