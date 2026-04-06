Стрімкі позагоспітальні пологи: на Тернопільщині дитина народилася у швидкій
На лінію «103» надійшов виклик через початок пологів, які розвивалися настільки стрімко, що розродження відбулося прямо під час транспортування в кареті швидкої допомоги.
На місце події виїхала бригада екстреної медичної допомоги № 61 у складі:
- Василюк Наталії Олексіївни — парамедика,
- Юськів Соломії Богданівни — парамедика,
- Сушки Ігоря Михайловича — екстреного медичного техніка.
Фахівці діяли чітко та злагоджено, відповідно до чинних клінічних протоколів. В результаті народився живий хлопчик, стан новонародженого задовільний, без ознак патології.
На догоспітальному етапі медики провели:
- первинну оцінку стану новонародженого,
- обробку та перетин пуповини,
- оцінку стану породіллі,
- забезпечення адекватного теплового режиму та ранній контакт «шкіра до шкіри»,
- безпечне транспортування матері та дитини до профільного закладу під безперервним медичним наглядом.
Позагоспітальні пологи, особливо стрімкі, є клінічно складною ситуацією, що потребує високого рівня професійної підготовки, дотримання алгоритмів і злагодженої командної роботи.
«Пишаємось нашими фахівцями, які щоденно демонструють професіоналізм та готовність діяти в будь-яких обставинах задля збереження життя і здоров’я», — йдеться у повідомленні КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Тернопільської області.