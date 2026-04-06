Стрімкі позагоспітальні пологи: на Тернопільщині дитина народилася у швидкій

На лінію «103» надійшов виклик через початок пологів, які розвивалися настільки стрімко, що розродження відбулося прямо під час транспортування в кареті швидкої допомоги.

На місце події виїхала бригада екстреної медичної допомоги № 61 у складі:

Василюк Наталії Олексіївни — парамедика,

Юськів Соломії Богданівни — парамедика,

Сушки Ігоря Михайловича — екстреного медичного техніка.

Фахівці діяли чітко та злагоджено, відповідно до чинних клінічних протоколів. В результаті народився живий хлопчик, стан новонародженого задовільний, без ознак патології.

На догоспітальному етапі медики провели:

первинну оцінку стану новонародженого,

обробку та перетин пуповини,

оцінку стану породіллі,

забезпечення адекватного теплового режиму та ранній контакт «шкіра до шкіри»,

безпечне транспортування матері та дитини до профільного закладу під безперервним медичним наглядом.

Позагоспітальні пологи, особливо стрімкі, є клінічно складною ситуацією, що потребує високого рівня професійної підготовки, дотримання алгоритмів і злагодженої командної роботи.

«Пишаємось нашими фахівцями, які щоденно демонструють професіоналізм та готовність діяти в будь-яких обставинах задля збереження життя і здоров’я», — йдеться у повідомленні КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Тернопільської області.