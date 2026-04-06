На Тернопільщині фермерське господарство виявилося лабораторією синтетичних наркотиків

Поліція Тернопільщини завершила масштабну спецоперацію, викривши організовану наркогрупу, яка діяла по всій Україні. У межах розслідування проведено понад 50 обшуків у семи областях, вилучено десятки кілограмів наркотиків та сотні мільйонів гривень потенційного прибутку.

За даними слідства, група налагодила повний цикл виробництва та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Кожен учасник виконував свою роль: від виготовлення до транспортування і реалізації продукції.

Під час обшуків поліція вилучила:

близько 200 кг метадону та 127 кг екстракту опію;

понад 20 тонн прекурсорів;

20 кг канабісу та 25 кг макової соломи;

лабораторне обладнання для виготовлення синтетичних наркотиків;

шість автомобілів і понад 202 тис. грн, 45 тис. доларів та 11 350 євро готівкою.

За оцінками експертів, “чорна” вартість вилученого становить близько 700 мільйонів гривень.

Лабораторію облаштували на території колишнього агропідприємства площею 300 м². Три приміщення були замасковані під фермерське господарство, де виготовляли метадон, амфетамін і метамфетамін.

Слідчі повідомили про підозру 12 учасникам групи за статтями 307 та 317 Кримінального кодексу України. Десять із них уже затримані. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.