Апеляційний суд визнав незаконним звільнення Тетяни Яцули у Пенсійному фонді в Тернопільській області

Адвокат Віталій Сідоров повідомив, що Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення про незаконність звільнення працівниці Пенсійного фонду.

Йдеться про справу клієнтки адвоката — Тетяни Яцули. Суд підтримав рішення першої інстанції від 11 листопада 2025 року, яким:

скасовано наказ Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області про звільнення;

поновлено працівницю на посаді з 3 червня 2025 року;

стягнуто понад 105 тисяч гривень середнього заробітку.

За словами адвоката, справа має ширше значення, ніж просто трудовий спір. Вона стосується дотримання прав працівників державними органами під час воєнного стану.

Суд встановив, що роботодавець порушив процедуру скорочення, зокрема не провів обов’язкового порівняльного аналізу працівників із однаковими посадами. У рішенні наголошується: скороченню підлягає посада, а не конкретна особа.

Також апеляційний суд відхилив аргументи про те, що воєнний стан дозволяє спрощувати процедури звільнення. Суд підкреслив, що трудові гарантії залишаються чинними навіть у таких умовах.

У рішенні окремо звернули увагу на ознаки вибіркового підходу та можливого зловживання правом з боку органу.

Справа має номер 500/3822/25.