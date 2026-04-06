Шукала роботу онлайн та втратила 150 тисяч гривень: тернополянка стала жертвою шахраїв

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру 1985 року народження.



Жінка повідомила, що потрапила в шахрайську пастку під час пошуку роботи онлайн.



За словами заявниці, оголошення про заробіток вона знайшла в одному з каналів відомого месенджера.



Під приводом дистанційної роботи невідома особа увійшла до неї в довіру та переконала перерахувати кошти нібито для виконання певних умов працевлаштування або отримання прибутку.



У результаті потерпіла втратила 150 000 гривень, які перерахувала на вказані шахраями рахунки.



За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та встановлюють особу зловмисника.



Поліцейські вкотре застерігають громадян: якщо вам пропонують легкий заробіток у месенджерах, вимагають переказати власні кошти, оплатити «вступний внесок», «страховий платіж» чи інші послуги – це один із поширених способів шахрайства.



Не довіряйте сумнівним оголошенням, перевіряйте інформацію та не перераховуйте гроші невідомим особам.



Якщо ви стали жертвою шахрайства або маєте інформацію про подібні злочини, звертайтеся на спецлінію поліції 102.





