На війні загинув захисник Гнат Гаврилів з Тернопільщини

Ще одне імʼя нашого земляка навіки буде закарбоване в історії визвольних змагань за незалежність України.

01 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання, внаслідок атаки FPV-дрону в районі населеного пункту Нечволодівка Харківської області, загинув сержант Гнат ГАВРИЛІВ, 1971 року народження, житель с. Білівці Мельнице-Подільської територіальної громади, повідомляють у чортківській військовій адміністрації.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Величний подвиг запеклої боротьби мужнього Воїна з російським окупантом не зітреться часом.

Доземний уклін, вічна памʼять і слава Герою України!🕯️🙏