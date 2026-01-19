Героїчно завершив свій шлях на землі захисник Андрій Скоропляс з Тернопільщини

Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю від ворога наш земляк Скоропляс Андрій Андрійович, повідомляють у тернопільській міській раді. Героїчно завершив свій шлях на землі на 53-му році життя, виконуючи бойове завдання у Запорізькій області. Андрій вважався зниклим безвісти з 26 листопада 2023 року. Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.



Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя. Вічна та світла пам’ять захиснику України!

