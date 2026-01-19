На Борщівщині на канікули відправили не тільки школярів

У зв’язку з надзвичайною ситуацією державного рівня в енергетичній системі України, несприятливими погодніми умовами, а також через масові російські обстріли, відповідно до рекомендацій Кабінету Міністрів України та рішення Тернопільської регіональної комісії з питань ТЕБ та НС при Тернопільській обласній військовій адміністрації, в закладах загальної середньої освіти Борщівської міської ради з

19 січня 2026 року будуть запроваджені зимові канікули, а діяльність закладів дошкільної освіти (крім Борщівських ЗДО (ясла – садочок) “Дзвіночок”, “Лісова казка”) призупинено.