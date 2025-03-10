Як змінилася культура подарунків в Україні за останні 10 років?

Чи помічали ви, що ще десять років тому подарунки, які було заведено дарувати один одному серед українців, були дещо іншими? Причиною таких змін стали декілька факторів: цифровізація, економічна ситуація, глобалізація, а також COVID-19.

Подарунки в Україні: традиції, які залишилися незмінними

Традиційно українці святкують сімейні події, державні та релігійні свята. Це дні народження, весілля, річниці — і заведено дарувати сувеніри, квіти й гроші. На Різдво та Великдень дарують символічні подарунки — прикрашені паски, домашні смаколики, ікони. На будь-яке свято традиційно дарують квіти.

Це класика, яка ніколи не втратить актуальності. Зазвичай вибирають сезонні квіти чи улюблені українцями варіанти, які можна замовити в інтернет-магазині BuketLand в Тернополі з доставленням:

троянди;

тюльпани;

півонії;

лілії;

гортензії.

Завдяки сучасним можливостям можна замовляти квіти онлайн дуже просто та швидко. Всього пару хвилин — і букет уже в дорозі до отримувача!

Нові тенденції у подарунках: що змінилося за 10 років?

Упродовж цього часу люди почали активно користуватися онлайн-замовленнями. Саме такий перехід до нового способу вибирати подарунки став ознакою вагомих змін у житті українців. Завдяки такій можливості якісно покращується її рівень:

не потрібно ходити у магазин;

онлайн можна замовляти доставлення квітів, подарункових наборів, сертифікатів.

До 2015 року українці здебільшого купували подарунки офлайн, але після 2020 вже 75% опитаних відзначили, що віддають перевагу онлайн-шопінгу! До того ж через Інтернет можна отримати додаткову інформацію щодо речей. Наприклад, дізнатися цікаві факти про троянди чи, ознайомившись із відгуками про красиві набори, вибрати найкращий.

Все більше українців обирає враження замість матеріального. Наприклад, сертифікати на майстер-класи, цікаві подорожі, польоти на повітряній кулі та інші дивовижні варіанти. В OLX було цікаве опитування: у 2023 році 40% жителів України надавали перевагу нематеріальним подарункам! А ще люди все частіше обирають речі, зроблені з натуральних та екологічних матеріалів.

Все активніше замовляють:

живі рослини в горщиках замість зрізаних квітів;

вироблене з перероблених матеріалів паковання.

Щодо гаджетів: вони стали одним із найпопулярніших варіантів подарунків і можуть заряджатися за допомогою енергії, отриманої від природних джерел, таких як, наприклад, сонячна.

Як сучасний світ вплинув на культуру подарунків

Пандемія та карантин також сприяли розвитку доставлення подарунків. Глобалізація додала нові святкові традиції — веселий Хелловін, романтичний День святого Валентина, приваблива Чорна п’ятниця. Наразі у тренді усвідомленість: подарунки стають менш формальними, але більш значущими.

Українці цінують традиційні подарунки, але й обирають сучасні способи їх замовлення та отримання — онлайн-доставлення. Останні 10 років свідчать про те, що найважливішою частиною будь-якого подарунка стали емоції.

Тож обирайте подарунки до душі — вони вражають і залишають приємні спогади на роки!