Епідситуація в Тернопільській області: серед хворих на ГРВІ 44,8% складають діти

Епідситуація в Тернопільській області: захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19

Згідно з результатами епідеміологічного моніторингу Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб, станом на 19 січня 2026 року, загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за останні 7 днів склала 378,5 випадків на 100 тисяч населення (захворіло 3855 осіб).

Захворюваність на ГРВІ:

Кількість хворих на ГРВІ зросла на 7,8% у порівнянні з попереднім тижнем (3855 випадків проти 3575). Питома вага дітей серед хворих склала 44,8%, а школярів — 59,2% від загальної кількості захворілих дітей. У порівнянні з попереднім тижнем відзначається збільшення захворюваності серед дітей на 3,4%, серед школярів — на 10,7%.

Госпіталізації:

У звітний тиждень госпіталізовано 170 осіб, з них 85 дітей (50%). Кількість госпіталізованих зменшилася на 20,2% у порівнянні з минулим тижнем.

COVID-19:

Було зафіксовано один випадок захворювання на COVID-19 серед дорослих, що складає лише 0,03% від загальної кількості випадків ГРВІ за цей період. У порівнянні з попереднім тижнем кількість випадків COVID-19 зменшилася (1 випадок проти 2).

Вірусологічні дослідження:

У вірусологічній лабораторії за тиждень було обстежено 40 осіб методом ПЛР. У трьох випадках виявлено позитивний результат: у двох осіб — вірус грипу А, у одного — вірус SARS-CoV-2.

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб наголошує на важливості дотримання заходів профілактики та своєчасного звернення до лікаря при перших ознаках хвороби.