01:43 | 8.03.2026
У небі з’явилася ще одна зірка, – загинув захисник Ярослав Ясеницький з Тернопільщини

У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю, наш земляк Ясеницький Ярослав Ігорович загинув у Сумській області під час виконання бойового завдання. Повідомляють у тернопільській міській раді.

Воїн вважався зниклим безвісти з 4 лютого 2026 року. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Ярослава. Вічна памʼять і слава захиснику України!

