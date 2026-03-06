У небі з’явилася ще одна зірка, – загинув захисник Ярослав Ясеницький з Тернопільщини

У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю, наш земляк Ясеницький Ярослав Ігорович загинув у Сумській області під час виконання бойового завдання. Повідомляють у тернопільській міській раді.

Воїн вважався зниклим безвісти з 4 лютого 2026 року. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху.



Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Ярослава. Вічна памʼять і слава захиснику України!