01:44 | 8.03.2026
Радість на Тернопільщині! Ще 13 захисників вернулися з російського полону

Сьогодні з полону повертаються 300 українських військових і двоє цивільних. Серед них – 13 з Тернопільщини. Повідомляє міський голова Тернополя Сергій Надал.

Дехто не бачив рідних майже чотири роки. Чотири роки – це майже півтори тисячі днів полону, коли їхні рідні засинали і прокидалися з молитвою: повернись.

Дякуємо всім, хто працює над визволенням наших людей. Чекаємо на кожного, хто досі в полоні. Слава Україні!

Нагадаємо,  що вчора під час обміну військовополоненими, який відбувся 5 березня 2026 року, з російського полону звільнили вісьмох військовослужбовців — жителів Тернопільської області. Сьогодні – пʼятеро!

 Інформація ще по одному військовополоненому уточнюється.

– Костянтин Глінчіков (Великодедеркальська громада)
– Іван Дробоцький (Шумська громада)
– Богдан Зарічняк (Монастириська громада)
– Володимир Колодій (Козівська громада)
– Анатолій Копча (Монастирська громада)

🫂Дякуємо кожному, хто витримав, хто не здався.  

