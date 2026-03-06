Радість на Тернопільщині! Ще 13 захисників вернулися з російського полону

Сьогодні з полону повертаються 300 українських військових і двоє цивільних. Серед них – 13 з Тернопільщини. Повідомляє міський голова Тернополя Сергій Надал.



Дехто не бачив рідних майже чотири роки. Чотири роки – це майже півтори тисячі днів полону, коли їхні рідні засинали і прокидалися з молитвою: повернись.



Дякуємо всім, хто працює над визволенням наших людей. Чекаємо на кожного, хто досі в полоні. Слава Україні!

Нагадаємо, що вчора під час обміну військовополоненими, який відбувся 5 березня 2026 року, з російського полону звільнили вісьмох військовослужбовців — жителів Тернопільської області. Сьогодні – пʼятеро!

Інформація ще по одному військовополоненому уточнюється. – Костянтин Глінчіков (Великодедеркальська громада) – Іван Дробоцький (Шумська громада) – Богдан Зарічняк (Монастириська громада) – Володимир Колодій (Козівська громада) – Анатолій Копча (Монастирська громада) Дякуємо кожному, хто витримав, хто не здався.