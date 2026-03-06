Радість на Тернопільщині! Ще 13 захисників вернулися з російського полону
Сьогодні з полону повертаються 300 українських військових і двоє цивільних. Серед них – 13 з Тернопільщини. Повідомляє міський голова Тернополя Сергій Надал.
Дехто не бачив рідних майже чотири роки. Чотири роки – це майже півтори тисячі днів полону, коли їхні рідні засинали і прокидалися з молитвою: повернись.
Дякуємо всім, хто працює над визволенням наших людей. Чекаємо на кожного, хто досі в полоні. Слава Україні!
Нагадаємо, що вчора під час обміну військовополоненими, який відбувся 5 березня 2026 року, з російського полону звільнили вісьмох військовослужбовців — жителів Тернопільської області. Сьогодні – пʼятеро!
Інформація ще по одному військовополоненому уточнюється.
Дякуємо кожному, хто витримав, хто не здався.