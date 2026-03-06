Видавав себе за полоненого брата: на Тернопільщині судитимуть шахрая

На Тернопільщині судитимуть жителя Чорткова, якого обвинувачують у шахрайстві на понад 1 мільйон гривень. За даними слідства, чоловік ошукав сестру військовослужбовця, який зник безвісти.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Як встановили правоохоронці, раніше судимий чоловік дізнався від знайомої, що брат її подруги служить у Збройних силах України та вважається зниклим безвісти. Скориставшись емоційно вразливим станом жінки, він вирішив її ошукати.

Упродовж травня – липня 2025 року обвинувачений писав потерпілій у месенджерах, видаючи себе за її брата. У повідомленнях “військовий” нібито просив допомоги, яку начебто міг організувати сам шахрай.

Чоловік обіцяв виготовити документи для звільнення зі служби через потребу догляду за дядьком, перевести військового до іншого підрозділу, придбати спорядження та медикаменти, а також оформити страхові виплати на випадок поранення чи загибелі.

За кожну таку “послугу” він вимагав гроші. Перебуваючи у стані сильного стресу, жінка неодноразово передавала кошти готівкою та перераховувала їх на банківські рахунки, які вказував обвинувачений. Загалом вона втратила 1 мільйон 44 тисячі 410 гривень.

Зрозумівши, що обіцяна допомога протягом трьох місяців не дала жодного результату, потерпіла у липні 2025 року звернулася до правоохоронців. У ході розслідування поліцейські встановили особу шахрая.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Чортківського районного управління поліції за оперативного супроводу Тернопільського відділу Департаменту кіберполіції Нацполіції. За інкримінованою статтею чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.