Понад 418 млн грн військового збору надійшло до бюджету від платників Тернопільщини

За підсумками січня-лютого цього року до бюджету надійшло 418,4 млн гривень військового збору. Це на 15 млн гривень більше від запланованого показника, виконання становить 103,7%. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 115,4 млн гривень, або 138,1% фактичних показників січня-лютого 2024 року.

Військовий збір залишається обов’язковим платежем для всіх громадян і суб’єктів господарювання, які отримують доходи. Порядок його сплати залежить від категорії платника. Зокрема:

– фізичні особи – підприємці на єдиному податку 1, 2 та 4 груп сплачують 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. У 2026 році це становить 864,70 грн щомісяця;

– платники єдиного податку 3 групи (крім е-резидентів) перераховують 1% від отриманого доходу щоквартально;

– підприємці на загальній системі оподаткування сплачують 5% від чистого річного доходу;

– наймані працівники – 5% від нарахованої заробітної плати.

Водночас законодавством передбачено соціально важливу норму: фізичні особи – підприємці та самозайняті особи, які були мобілізовані або уклали контракт на проходження військової служби, звільняються від сплати військового збору.

Таке звільнення застосовується автоматично – на підставі даних Єдиного державного реєстру призовників і військовозобов’язаних. Воно діє з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.