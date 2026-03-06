 63 дозволи на працевлаштування іноземців видано на Тернопільщині у 2025 році

Упродовж 2025 року в Тернопільському обласному центрі зайнятості було видано 63 дозволи на застосування праці іноземних громадян, продовжено термін дії 13 дозволів на застосування праці іноземців. Найбільше дозволів оформлено на працевлаштування в Україні громадян Пакистану, Бангладешу, Узбекистану, Туреччини, Польщі, Бельгії, Азербайджану, Вірменії, Німеччини, Таїланду.

Іноземні фахівці працюють у різних сферах економіки області, зокрема в оптовій та роздрібній торгівлі, сільському господарстві, переробній промисловості, будівництві, сфері тимчасового розміщування й організації харчування, інформації та телекомунікацій, охороні здоров’я й наданні соціальної допомоги тощо.

У 2025 році 59 роботодавців Тернопільщини мали оформлені дозволи на працевлаштування 107 іноземних громадян з 25 країн, зокрема, Пакистану, Бангладешу, Узбекистану, Туреччини, Польщі, Німеччини, Бельгії, Азербайджану, Таїланду, Вірменії, Чехії, Данії, США, Швейцарії, Франції, Великої Британії, Республіки Молдова, Китаю, Індії, Нідерландів, Колумбії, Румунії, Марокко, Іспанії, Литви.

Звертаємо увагу роботодавців, що розмір плати за видачу та продовження дії дозволів для іноземців та осіб без громадянства визначається на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом станом на 1 січня відповідного року, та залежить від строку на який видається дозвіл.

Станом на 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3328,00 грн.

Розмір плати за видачу дозволу становить:

1) для дозволів, що видаються на строк до шести місяців включно, – три прожиткові мінімуми для працездатних осіб;

2) для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно, – п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

3) для дозволів, що видаються на строк від одного року до двох років включно, – вісім прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

4) для дозволів, що видаються на строк від двох років до трьох років включно, – десять прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Розмір плати за продовження дії дозволу зменшується на один прожитковий мінімум від розміру плати за видачу дозволу на відповідний строк.

За більш детальною інформацією щодо працевлаштування іноземців зверніться у відділ загальної юридичної підтримки управління правового забезпечення Тернопільського ОЦЗ, або телефонуйте на «гарячу лінію» 0635765756, 0 800 21 97 28.