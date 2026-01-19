Знову сумна звістка для Тернопільщини, – загинув Андрій Сорока

Вкотре сумна звістка для Чортківської громади – додому на щиті повернеться уродженець села Переходи – Сорока Андрій, повідомляють у міській раді.



Односельчани згадують Андрія як добру, чесну та чуйну людину. Чоловік завжди був готовий допомогти іншим. Мав шість братів і семеро сестер.



У жовтні 2024 року мобілізувався та служив водієм штурмового відділення.



Протягом тривалого часу Андрій вважався зниклим безвісти. За офіційними даними Андрій загинув 14 грудня 2024 року від травм, отриманих внаслідок поранення, виконуючи бойовий обов’язок.



Після довгого часу сподівань, молитов та надій тіло Андрія вдалося ідентифікувати.



Просимо прийти у середу, 21 січня, о 13:00 годині до Собору верховних Апостолів Петра та Павла, щоб вшанувати пам’ять Героя.

