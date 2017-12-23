У Тернополі для дітей воїнів АТО проводять безкоштовні курси англійської мови

Вже більше місяця для дітей воїнів АТО діють безкоштовні курси англійської мови. Соціально-просвітницький проект проводить Тернопільська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Підсумкове за 2017 рік заняття відбулося 21 грудня. Учасникам проекту напередодні новорічних свят вручили солодкі подарунки.

«Вивчаємо граматику, а також нові слова, читаємо тексти. Проводимо заняття і в ігровій формі. Діти все вільніше себе почувають, не соромляться спілкуватися, готові співпрацювати», – розповідає вчителька англійської мови Олександра Липа.

«На заняттях говоримо англійською, вивчаємо скоромовки та багато нових слів. Відколи почав ходити на ці курси, в школі отримую кращі оцінки. Раніше з англійської мови мав 8-9 балів, а зараз 10 і навіть інколи 11 балів», – розповідає учасник проекту Костянтин Дранівський.

Безкоштовні курси англійської разом із дітьми відвідують й батьки, серед них – Ірина Онуфрієва. Чоловік пані Ірини служив у зоні АТО, на даний час він демобілізований.

«Заняття дуже цікаві. У школі граматики з англійської мови нас не вчили. Тому зараз я стикнулася з такою проблемою – коли допомагаю дитині підготувати завдання з англійської мови, вивчання слів і переклад успішно вдається, а граматика – ні. Мій чоловік повідомив, що є такі курси і ми одразу зголосилися. Почала ходити разом з дитиною. Ще жодного разу не пропустили заняття», – розповідає Ірина Онуфрієва.

У Тернопільській територіальній організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» повідомляють, що безкоштовні курси англійської мови для дітей бійців АТО будуть організовувати й наступного року. Тому охочих закликають зголоситися.

«Цей проект дає можливість не тільки покращити свої знання з англійської мови, а також познайомитися, поспілкуватись між собою. Адже події, що відбуваються на сході України, об’єднують нас всіх. Для цієї категорії дітей потрібна особлива увага і піклування. Хочу наголосити, що безкоштовні курси англійської мови – це не єдиний проект, який проводимо для діток воїнів АТО. Кілька днів тому відбулось дуже гарне свято до Дня Святого Миколая, взяли участь у ньому 120 дітей. Упродовж 2017 року наша міська партійна організація провела дуже багато заходів. Ми долучалися до відправки дітей учасників АТО на відпочинок та оздоровлення в Європу, а також – до заходів, які відбулися у військовій частині 44-ї бригади, Національної гвардії. Для наших воїнів найголовніше – це увага. Бо зараз армія значно потужніша, ніж два роки тому. Сьогодні військовослужбовці забезпечені, але нічого не зможе замінити сімейного затишку і опіки. Тому намагаємося зробити все, аби наші воїни і їхні родини відчували увагу і піклування», – зазначає секретар Тернопільської міської ради, голова міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Віктор Шумада.