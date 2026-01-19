Як старі колготки допомагають захистити військову техніку: волонтери звертаються до мешканців Тернопільщини

Громадська організація “Простір Активної та Сучасної” разом із волонтерами, зокрема Тетяною Демчук, оголосила незвичайну ініціативу для підтримки українських Захисників. Потрібні старі капронові колготки будь-якого розміру та кольору для виготовлення маскувальних сіток, які використовуватимуться для приховування військової техніки.

За словами волонтерів, одне з найцікавіших замовлень надійшло від села Вербовець: маскувальна сітка, що виглядає як купа цегли, виготовляється з пінопласту, покритого старими капроновими колготками. Ці сітки дозволяють захистити дороговартісну техніку від виявлення ворогом, що може врятувати техніку і навіть життя.

“Ваші старі колготки можуть стати важливим елементом для збереження техніки на фронті”, — зазначають організатори збору. Волонтери закликають всіх небайдужих перевірити свої шухляди і передати старі капронові колготки, адже кожен шматочок матеріалу може мати величезне значення.

Контакт для передачі: +380 67 352 16 50 — Василь Леонітойович.

Долучайтеся до ініціативи, допомагаючи фронту важливими, але простими речами.