Письменниця, мисткиня та перекладачка Osadko Ganna – нова членкиня Українського ПЕН

У своєму творчому доробку Ганна проілюструвала понад 70 художніх книг, написала та видала шість збірок поезії та малої прози, а також 15 дитячих книг.

Ось що про Ганну Осадко та її творчість каже поетка та перекладачка Юлія Мусаковська:

“Я спостерігала, як змінюється її поезія – від стрункої силаботоніки до вільного вірша, зберігаючи при цьому характерний авторський стиль та індивідуальність.

Як мисткиня Ганна працює в різноманітних техніках – живопис, графіка, колаж, ілюстрації з пластиліну та скла, валяння із вовни. Ганна Осадко є прикладом тихого невтомного служіння українській культурі своєю літературною та мистецькою працею і творчими пошуками”.

Вітаємо