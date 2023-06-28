У Тернополі окремі валідатори списують кошти за проїзд із затримкою

У Тернополі продовжують обладнувати великогабаритний муніципальний транспорт стаціонарними валідаторами для автоматизованої оплати за проїзд. Загалом за останні місяці у міських тролейбусах та автобусах КП «Тернопільелектротранс» встановили 100 стаціонарних валідаторів та тривають технічні роботи з їх налаштування.

Саме через запуск оновленої системи до нових валідаторів відбулась затримка з списанням коштів, через яку гроші із карток користувачів громадським транспортом списуються не як раніше (впродовж дня чи двох), а за весь період від часу встановлення нових пристроїв. Тобто за один день могло прийти списання за всі поїздки впродовж місяця. Така ситуація виникла вчора, коли тернополянам прийшли списання за попередній період.

Пасажирам не варто хвилюватися, зайві кошти із карток не знімаються. Дане обладнання і система списання коштів з банківських карт сертифікована PCI DSS, а відповідність даному стандарту виключає повторне списання коштів

Якщо у вас виникають сумніви щодо списань за оплату проїзду, то ви можете звернутися у ТОВ «Системний зв’язок» за адресою вулиця Чорновола, 1 (другий поверх) і вам нададуть інформацію щодо ваших поїздок, за які знімалися кошти.