15 квітня: на Тернопільщині 287 інфікованих COVID-19

Станом на 15 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 287 випадках діагноз лабораторно підтверджений (260 випадків – дорослі, 27 випадків – діти), з них 5 летальних.

Видужало 15 осіб (Тернопільський район – 1, Кременецький район – 2, Монастириський район – 12).

За попередню добу офіційно підтверджено 7 випадків зараження вірусом COVID-19.