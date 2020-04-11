11 квітня: 208 хворих на COVID-19 у Тернопільській області

Станом на 11 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 208 випадках діагноз лабораторно підтверджений (194 випадки – дорослі, 14 випадків – діти), з них 5 летальних.

За попередню добу офіційно підтверджено 12 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків: