11 квітня: 208 хворих на COVID-19 у Тернопільській області
Станом на 11 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 208 випадках діагноз лабораторно підтверджений (194 випадки – дорослі, 14 випадків – діти), з них 5 летальних.
За попередню добу офіційно підтверджено 12 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (1 особа)
Чортківський район (3 особи):
• м. Чортків – 2
• с. Горішня Вигнанка – 1
Заліщицький район (1 особа):
• с. Бедриківці – 1
Кременецький район (3 особи):
• м. Почаїв – 2
• м. Кременець – 1
Тернопільський район (1 особа):
• с. Лучка – 1
Бучацький район (1 особа):
• с. Космирин – 1
Монастириський район (2 особи):
• с. Гончарівка – 2
Загальна статистика по районах:
🔹133 – жителі Монастириського району (2 – летальних)
🔹20 – жителі Заліщицького району (2– летальних)
🔹13 – жителі Козівського району (1 – летальний)
🔹11 – жителі міста Тернополя
🔹11 – жителі Кременецького району
🔹5 – жителі Бучацького району
🔹4 – жителі Підгаєцького району
🔹3 – жителі Теребовлянського району
🔹3 – жителі Чортківського району
🔹3 – жителі Тернопільського району
🔹1 – житель Бережанського району
🔹1- житель Зборівського району
🔹 В Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів) перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнти). За добу було зафіксовано 308 нових випадків.
10 квітня — у Тернопільській області вже 196 хворих на коронавірус: +27 нових випадків
9 квітня одне підтвердження: 169 хворих на коронавірус у Тернопільській області7 квітня жодного нового підтвердження. 168 хворих на коронавірус у Тернопільській області
4 квітня: 160 хворих на коронавірус у Тернопільській області
3 квітня: 133 хворих на коронавірус у Тернопільській області
2 квітня: 114 хворих на коронавірус у Тернопільській області
1 квітня: 106 хворих на коронавірус у Тернопільській області
31 березня: 98 хворих на коронавірус у Тернопільській області
30 березня: 78 хворих на коронавірус у Тернопільській області
29 березня: 60 хворих на коронавірус у Тернопільській області
28 березня: 57 хворих на коронавірус у Тернопільській області
27 березня: 43 хворих на коронавірус у Тернопільській області
26 березня: У Тернопільській області 26 хворих на коронавірус
25 березня: 15 хворих на коронавірус у Тернопільській області
24 березня: У Тернопільській області вже п’ять хворих на коронавірус
23 березня: У Тернопільській області підтверджено другий випадок коронавірусу
20 березня: у Тернопільській області перший факт захворювання на коронавірус