22:40 | 27.03.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

43 хворих на коронавірус у Тернопільській області

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За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 27 березня 22 годину у Тернопільській області зареєстровано 43 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 

Згідно інформації, яку подав оперативний штаб з Монастириського району,  в їхньому районі  інфікованих коронавірусом – 35 осіб.

Один хворий (невролог Монастириської лікарні) з Золотого потоку Бучацького району.  

За даними Заліщицької РДА, у них в районі – 4 хворих.

У Кременецькому – захворіла півторарічна дитина, повідомляє  голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський.

І сьогодні підтвердили другий випадок COVID-19  у Тернополі.

 

 

 

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