43 хворих на коронавірус у Тернопільській області

За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 27 березня 22 годину у Тернопільській області зареєстровано 43 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Згідно інформації, яку подав оперативний штаб з Монастириського району, в їхньому районі інфікованих коронавірусом – 35 осіб.

Один хворий (невролог Монастириської лікарні) з Золотого потоку Бучацького району.

За даними Заліщицької РДА, у них в районі – 4 хворих.

У Кременецькому – захворіла півторарічна дитина, повідомляє голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський.

І сьогодні підтвердили другий випадок COVID-19 у Тернополі.