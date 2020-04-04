4 квітня: 160 хворих на коронавірус у Тернопільській області

За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 3 квітня 22 годину у Тернопільській області зареєстровано 160 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

За даними штабу, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 106 (1 летальний) осіб.

У Кременецькому районі – 7.

У Тернополі – 8.

Тернопільський район – 1.

Заліщицький – 18.

Козівський – 13.

Бережани – 1.

Бучач – 3.

Підгайці – 3.

3 квітня: 133 хворих на коронавірус у Тернопільській області

2 квітня: 114 хворих на коронавірус у Тернопільській області

1 квітня: 106 хворих на коронавірус у Тернопільській області

31 березня: 98 хворих на коронавірус у Тернопільській області

30 березня: 78 хворих на коронавірус у Тернопільській області

29 березня: 60 хворих на коронавірус у Тернопільській області

28 березня: 57 хворих на коронавірус у Тернопільській області

27 березня: 43 хворих на коронавірус у Тернопільській області

26 березня: У Тернопільській області 26 хворих на коронавірус

25 березня: 15 хворих на коронавірус у Тернопільській області

24 березня: У Тернопільській області вже п’ять хворих на коронавірус

23 березня: У Тернопільській області підтверджено другий випадок коронавірусу

20 березня: у Тернопільській області перший факт захворювання на коронавірус