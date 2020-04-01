1 квітня: 106 хворих на коронавірус у Тернопільській області
За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 1 квітня 22 годину у Тернопільській області зареєстровано 106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
За даними штабу, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 77 осіб.
У Кременецькому районі – 2.
У Тернополі – 3 хворих.
Тернопільський район – 1.
Заліщицький – 14.
Козівський – 7.
Бережани – 1.
Бучач – 1.
31 березня: 98 хворих на коронавірус у Тернопільській області