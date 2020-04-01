22:57 | 1.04.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

1 квітня: 106 хворих на коронавірус у Тернопільській області

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За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 1 квітня 22 годину у Тернопільській області зареєстровано 106  лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 

За даними штабу, в Монастириському районі  інфікованих коронавірусом –  77 осіб.

У Кременецькому районі –  2.

У Тернополі – 3 хворих.

Тернопільський район – 1.

Заліщицький – 14.

Козівський – 7.

Бережани –  1.

Бучач – 1.

31 березня: 98 хворих на коронавірус у Тернопільській області

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