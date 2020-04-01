1 квітня: 106 хворих на коронавірус у Тернопільській області

За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 1 квітня 22 годину у Тернопільській області зареєстровано 106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

За даними штабу, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 77 осіб.

У Кременецькому районі – 2.

У Тернополі – 3 хворих.

Тернопільський район – 1.

Заліщицький – 14.

Козівський – 7.

Бережани – 1.

Бучач – 1.

31 березня: 98 хворих на коронавірус у Тернопільській області