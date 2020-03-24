У Тернопільській області вже п’ять хворих на коронавірус

ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” повідомляє ще про один позитивний результат лабораторно дослідження. 24.03.2020 року о 21 год. 10 хв. у результаті дослідження методом ПЛР виявлені фрагменти РНК вірусу SARS-CoV-2.

Хворобу виявили у жінки 1972 р.н з Монастириського району, яка мала контакти з тими, в кого виявили вірус раніше.

Тобто, лабораторно підтверджено в Тернопільській області ✅5 випадків захворювання на COVID-19.

Нагадаємо, попередніх троє хворих з Монастириського району – село Швайків та два в селі с.Ковалівка.

Ще один хворий – священник із Заліщиків.