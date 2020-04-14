09:44 | 14.04.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

14 квітня — 7 нових заражених: на Тернопільщині лабораторно підтверджено 280 випадків COVID-19

Irena 0 Views Прокоментуй!

Станом на 14 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 280 випадках діагноз лабораторно підтверджений (253 випадки – дорослі, 27 випадків – діти), з них 5 летальних. Видужало 8 осіб (Тернопільський район – 1, Кременецький район – 2, Монастириський район – 5).

За попередню добу офіційно підтверджено 7 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

Збаразький район (1 особа):
• м. Збараж – 1

Гусятинський район (1 особа):
• с. Постолівка – 4

Шумський район (3 особи):
• м. Шумськ – 1
• с. Бриків – 1
• с. Обич – 1

Чортківський район (2 особи):
• с. Угринь – 1
• с. Горішня Вигнанка – 1

13 квітня за добу додалося 30 випадків: у Тернопільській області 273 хворих на коронавірус

12 квітня: 243 хворих на COVID-19 у Тернопільській області

11 квітня: 208 хворих на COVID-19 у Тернопільській області
10 квітня — у Тернопільській області вже 196 хворих на коронавірус: +27 нових випадків

9 квітня одне підтвердження: 169 хворих на коронавірус у Тернопільській області

7 квітня жодного нового підтвердження. 168 хворих на коронавірус у Тернопільській області

6 квітня: 168 хворих на коронавірус у Тернопільській області

5 квітня: жодного нового підтвердження. 160 хворих на коронавірус у Тернопільській області

4 квітня: 160 хворих на коронавірус у Тернопільській області

3 квітня: 133 хворих на коронавірус у Тернопільській області

2 квітня: 114 хворих на коронавірус у Тернопільській області

1 квітня: 106 хворих на коронавірус у Тернопільській області

31 березня: 98 хворих на коронавірус у Тернопільській області

30 березня: 78 хворих на коронавірус у Тернопільській області

29 березня: 60 хворих на коронавірус у Тернопільській області

28 березня: 57 хворих на коронавірус у Тернопільській області

27 березня: 43 хворих на коронавірус у Тернопільській області

26 березня: У Тернопільській області 26 хворих на коронавірус

25 березня: 15 хворих на коронавірус у Тернопільській області

24 березня: У Тернопільській області вже п’ять хворих на коронавірус

23 березня: У Тернопільській області підтверджено другий випадок коронавірусу

20 березня: у Тернопільській області перший факт захворювання на коронавірус

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