14 квітня — 7 нових заражених: на Тернопільщині лабораторно підтверджено 280 випадків COVID-19
Станом на 14 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 280 випадках діагноз лабораторно підтверджений (253 випадки – дорослі, 27 випадків – діти), з них 5 летальних. Видужало 8 осіб (Тернопільський район – 1, Кременецький район – 2, Монастириський район – 5).
За попередню добу офіційно підтверджено 7 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
Збаразький район (1 особа):
• м. Збараж – 1
Гусятинський район (1 особа):
• с. Постолівка – 4
Шумський район (3 особи):
• м. Шумськ – 1
• с. Бриків – 1
• с. Обич – 1
Чортківський район (2 особи):
• с. Угринь – 1
• с. Горішня Вигнанка – 1
13 квітня за добу додалося 30 випадків: у Тернопільській області 273 хворих на коронавірус
12 квітня: 243 хворих на COVID-19 у Тернопільській області
11 квітня: 208 хворих на COVID-19 у Тернопільській області
10 квітня — у Тернопільській області вже 196 хворих на коронавірус: +27 нових випадків
9 квітня одне підтвердження: 169 хворих на коронавірус у Тернопільській області
7 квітня жодного нового підтвердження. 168 хворих на коронавірус у Тернопільській області
4 квітня: 160 хворих на коронавірус у Тернопільській області
3 квітня: 133 хворих на коронавірус у Тернопільській області
2 квітня: 114 хворих на коронавірус у Тернопільській області
1 квітня: 106 хворих на коронавірус у Тернопільській області
31 березня: 98 хворих на коронавірус у Тернопільській області
30 березня: 78 хворих на коронавірус у Тернопільській області
29 березня: 60 хворих на коронавірус у Тернопільській області
28 березня: 57 хворих на коронавірус у Тернопільській області
27 березня: 43 хворих на коронавірус у Тернопільській області
26 березня: У Тернопільській області 26 хворих на коронавірус
25 березня: 15 хворих на коронавірус у Тернопільській області
24 березня: У Тернопільській області вже п’ять хворих на коронавірус
23 березня: У Тернопільській області підтверджено другий випадок коронавірусу
20 березня: у Тернопільській області перший факт захворювання на коронавірус