14 квітня — 7 нових заражених: на Тернопільщині лабораторно підтверджено 280 випадків COVID-19

Станом на 14 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 280 випадках діагноз лабораторно підтверджений (253 випадки – дорослі, 27 випадків – діти), з них 5 летальних. Видужало 8 осіб (Тернопільський район – 1, Кременецький район – 2, Монастириський район – 5).

За попередню добу офіційно підтверджено 7 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

Збаразький район (1 особа):

• м. Збараж – 1

Гусятинський район (1 особа):

• с. Постолівка – 4

Шумський район (3 особи):

• м. Шумськ – 1

• с. Бриків – 1

• с. Обич – 1

Чортківський район (2 особи):

• с. Угринь – 1

• с. Горішня Вигнанка – 1

13 квітня за добу додалося 30 випадків: у Тернопільській області 273 хворих на коронавірус

12 квітня: 243 хворих на COVID-19 у Тернопільській області



11 квітня: 208 хворих на COVID-19 у Тернопільській області

10 квітня — у Тернопільській області вже 196 хворих на коронавірус: +27 нових випадків



9 квітня одне підтвердження: 169 хворих на коронавірус у Тернопільській області



7 квітня жодного нового підтвердження. 168 хворих на коронавірус у Тернопільській області