Станом на 12 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 243 випадках діагноз лабораторно підтверджений (218 випадків – дорослі, 25 випадків – діти), з них 5 летальних.

Видужало 3 осіб (Тернопільський район – 1, Кременецький район – 2).

За попередню добу офіційно підтверджено 35 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків: м. Тернопіль (1 особа) Бучацький район (16 осіб):

• с. Космирин – 13

• с. Стінка – 3 Заліщицький район (7 осіб):

• с. Бедриківці – 4

• м. Заліщики – 2

• с. Іване Золоте – 1 Кременецький район (2 особи):

• м. Почаїв – 1

• с. Розтоки – 1 Чортківський район (1 особа):

• м. Чортків – 1 Монастириський район (8 осіб):

• с. Горішня Слобідка – 3

• с. Дубенка – 1

• с. Ковалівка – 1

• м. Монастириська – 3

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 10:00 12 квітня на Тернопільщині 3 людей – одужало.

🔹141 – жителі Монастириського району (2 – летальних)

🔹27 – жителі Заліщицького району (2– летальних)

🔹21 – жителі Бучацького району

🔹13 – жителі Козівського району (1 – летальний)

🔹13 – жителі Кременецького району

🔹12 – жителі міста Тернополя

🔹4 – жителі Підгаєцького району

🔹4 – жителі Чортківського району

🔹3 – жителі Теребовлянського району

🔹3 – жителі Тернопільського району

🔹1 – житель Бережанського району

🔹1- житель Зборівського району

🔹 В Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 266 нових випадків.

11 квітня: 208 хворих на COVID-19 у Тернопільській області

10 квітня — у Тернопільській області вже 196 хворих на коронавірус: +27 нових випадків

9 квітня одне підтвердження: 169 хворих на коронавірус у Тернопільській області

7 квітня жодного нового підтвердження. 168 хворих на коронавірус у Тернопільській області