12 квітня: 243 хворих на COVID-19 у Тернопільській області
Станом на 12 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 243 випадках діагноз лабораторно підтверджений (218 випадків – дорослі, 25 випадків – діти), з них 5 летальних.
Видужало 3 осіб (Тернопільський район – 1, Кременецький район – 2).
За попередню добу офіційно підтверджено 35 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (1 особа)
Бучацький район (16 осіб):
• с. Космирин – 13
• с. Стінка – 3
Заліщицький район (7 осіб):
• с. Бедриківці – 4
• м. Заліщики – 2
• с. Іване Золоте – 1
Кременецький район (2 особи):
• м. Почаїв – 1
• с. Розтоки – 1
Чортківський район (1 особа):
• м. Чортків – 1
Монастириський район (8 осіб):
• с. Горішня Слобідка – 3
• с. Дубенка – 1
• с. Ковалівка – 1
• м. Монастириська – 3
Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 10:00 12 квітня на Тернопільщині 3 людей – одужало.
🔹141 – жителі Монастириського району (2 – летальних)
🔹27 – жителі Заліщицького району (2– летальних)
🔹21 – жителі Бучацького району
🔹13 – жителі Козівського району (1 – летальний)
🔹13 – жителі Кременецького району
🔹12 – жителі міста Тернополя
🔹4 – жителі Підгаєцького району
🔹4 – жителі Чортківського району
🔹3 – жителі Теребовлянського району
🔹3 – жителі Тернопільського району
🔹1 – житель Бережанського району
🔹1- житель Зборівського району
🔹 В Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 266 нових випадків.
11 квітня: 208 хворих на COVID-19 у Тернопільській області
10 квітня — у Тернопільській області вже 196 хворих на коронавірус: +27 нових випадків
9 квітня одне підтвердження: 169 хворих на коронавірус у Тернопільській області
7 квітня жодного нового підтвердження. 168 хворих на коронавірус у Тернопільській області
4 квітня: 160 хворих на коронавірус у Тернопільській області
3 квітня: 133 хворих на коронавірус у Тернопільській області
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1 квітня: 106 хворих на коронавірус у Тернопільській області
31 березня: 98 хворих на коронавірус у Тернопільській області
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28 березня: 57 хворих на коронавірус у Тернопільській області
27 березня: 43 хворих на коронавірус у Тернопільській області
26 березня: У Тернопільській області 26 хворих на коронавірус
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24 березня: У Тернопільській області вже п’ять хворих на коронавірус
23 березня: У Тернопільській області підтверджено другий випадок коронавірусу
20 березня: у Тернопільській області перший факт захворювання на коронавірус