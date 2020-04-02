2 квітня: 114 хворих на коронавірус у Тернопільській області
За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 2 квітня 22 годину у Тернопільській області зареєстровано 114 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
За даними штабу, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 82 (1 летальний) осіб.
У Кременецькому районі – 3.
У Тернополі – 3 .
Тернопільський район – 1.
Заліщицький – 15.
Козівський – 8.
Бережани – 1.
Бучач – 1.
1 квітня: 106 хворих на коронавірус у Тернопільській області
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