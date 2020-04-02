За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 2 квітня 22 годину у Тернопільській області зареєстровано 114 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

За даними штабу, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 82 (1 летальний) осіб.

У Кременецькому районі – 3.

У Тернополі – 3 .

Тернопільський район – 1.

Заліщицький – 15.

Козівський – 8.

Бережани – 1.

Бучач – 1.

1 квітня: 106 хворих на коронавірус у Тернопільській області

31 березня: 98 хворих на коронавірус у Тернопільській області