22:19 | 2.04.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

2 квітня: 114 хворих на коронавірус у Тернопільській області

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 2 квітня 22 годину у Тернопільській області зареєстровано  114 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 

За даними штабу, в Монастириському районі  інфікованих коронавірусом –  82 (1 летальний) осіб.

У Кременецькому районі –  3.

У Тернополі – 3 .

Тернопільський район –  1.

Заліщицький15.

Козівський – 8.

Бережани – 1.

Бучач – 1.

 

1 квітня: 106 хворих на коронавірус у Тернопільській області

31 березня: 98 хворих на коронавірус у Тернопільській області

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *