У Тернопільській області перший факт захворювання на коронавірус. Для підтвердження аналізи відправили у Київ

Перший підтверджений факт захворювання на коронавірус в Тернопільській області – житель Заліщицького району.

В жителя м.Заліщики, 1963 року народження, Тернопільським обласним лабораторним центром методом ПЛР діагностовано COVID-19. Для підтвердження результатів аналізи додатково відправляють в м.Київ.

Наразі обласним штабом вжиті всі протиепідеміологічні заходи, встановлено коло контактних осіб.