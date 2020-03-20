У Тернопільській області перший факт захворювання на коронавірус. Для підтвердження аналізи відправили у Київ
Перший підтверджений факт захворювання на коронавірус в Тернопільській області – житель Заліщицького району.
В жителя м.Заліщики, 1963 року народження, Тернопільським обласним лабораторним центром методом ПЛР діагностовано COVID-19. Для підтвердження результатів аналізи додатково відправляють в м.Київ.
Наразі обласним штабом вжиті всі протиепідеміологічні заходи, встановлено коло контактних осіб.