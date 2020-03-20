22:17 | 20.03.2020
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Новини Тернополя 

У Тернопільській області перший факт захворювання на коронавірус. Для підтвердження аналізи відправили у Київ

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Перший підтверджений факт захворювання на коронавірус в Тернопільській області – житель Заліщицького району.

В жителя м.Заліщики, 1963 року народження, Тернопільським обласним лабораторним центром методом ПЛР діагностовано COVID-19. Для підтвердження результатів аналізи додатково відправляють в м.Київ.

Наразі обласним штабом вжиті всі протиепідеміологічні заходи, встановлено коло контактних осіб.

 

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