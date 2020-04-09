За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 9 квітня у Тернопільській області зареєстровано 169 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

112 – жителі Монастириського району (1 – летальний)

🔹18 – жителі Заліщицького району (1– летальний)

🔹13 – жителі Козівського району (1 – летальний)

🔹9 – жителі міста Тернополя

🔹7 – жителі Кременецького району

🔹4 – жителі Бучацького району

🔹3 – жителі Підгаєцького району

🔹1 – житель Тернопільського району

🔹1 – житель Бережанського району

🔹1- житель Зборівського району

В Україні підтверджено 1892 випадків COVID-19. Протягом 8 квітня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабцентрів отримано 224 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 57 людей.

Загалом 45 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

7 квітня жодного нового підтвердження. 168 хворих на коронавірус у Тернопільській області