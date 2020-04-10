10 квітня — у Тернопільській області вже 196 хворих на коронавірус: 14 випадків — діти
За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 10 квітня у Тернопільській області зареєстровано 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 (182 випадки – дорослі, 14 випадків – діти), з них 5 летальних.
Географія поширення випадків:
м. Тернопіль (10 осіб)
Кременецький район (8 осіб):
• с. Лідихів – 2
• м. Почаїв – 5
• м. Кременець – 1
Тернопільський район (2 особи):
• с. Острів – 1
• с. Лучка – 1
Бережанський район (1 особа):
• с. Краснопуща – 1
Бучацький район (4 особи):
• с. Космирин – 1
• с. Підзамочок – 1
• м. Бучач – 2
Підгаєцький район (4 особи):
• с. Носів – 3
• с. Яблунівка – 1
Зборівський район (1 особа):
• с. Цебрів – 1
Козівський район (13 осіб):
• с. В. Ходачків – 1
• с. Медова – 3
• смт. Козова – 9
Теребовлянський район (3 особи):
• с. Нова Могильниця – 3
Заліщицький район (19 осіб):
• м. Заліщики – 11
• с. Торське – 1
• с. Бедриківці – 4
• с. Ангелівка – 1
• смт. Товсте – 2
Монастириський район (131 особа):
• м. Монастириська – 72
• с. Долішня Слобідка – 2
• с. Ковалівка – 11
• с. Чехів – 1
• с. Криниця – 2
• с. Бертники – 3
• с. Швейків – 14
• с. Гончарівка – 6
• с. Горішня Слобідка – 9
• с. Коржова – 1
• с. Устя-Зелене – 2
• с. Дубенка – 2
• с. Добриводи – 1
• с. Велеснів – 1
• с. Григорів – 2
• с. Нова Гута – 1
• с. Заставці – 1