10 квітня — у Тернопільській області вже 196 хворих на коронавірус: 14 випадків — діти

За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 10 квітня у Тернопільській області зареєстровано 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 (182 випадки – дорослі, 14 випадків – діти), з них 5 летальних.

Географія поширення випадків: м. Тернопіль (10 осіб) Кременецький район (8 осіб):

• с. Лідихів – 2

• м. Почаїв – 5

• м. Кременець – 1 Тернопільський район (2 особи):

• с. Острів – 1

• с. Лучка – 1 Бережанський район (1 особа):

• с. Краснопуща – 1 Бучацький район (4 особи):

• с. Космирин – 1

• с. Підзамочок – 1

• м. Бучач – 2 Підгаєцький район (4 особи):

• с. Носів – 3

• с. Яблунівка – 1 Зборівський район (1 особа):

• с. Цебрів – 1 Козівський район (13 осіб):

• с. В. Ходачків – 1

• с. Медова – 3

• смт. Козова – 9 Теребовлянський район (3 особи):

• с. Нова Могильниця – 3 Заліщицький район (19 осіб):

• м. Заліщики – 11

• с. Торське – 1

• с. Бедриківці – 4

• с. Ангелівка – 1

• смт. Товсте – 2 Монастириський район (131 особа):

• м. Монастириська – 72

• с. Долішня Слобідка – 2

• с. Ковалівка – 11

• с. Чехів – 1

• с. Криниця – 2

• с. Бертники – 3

• с. Швейків – 14

• с. Гончарівка – 6

• с. Горішня Слобідка – 9

• с. Коржова – 1

• с. Устя-Зелене – 2

• с. Дубенка – 2

• с. Добриводи – 1

• с. Велеснів – 1

• с. Григорів – 2

• с. Нова Гута – 1

• с. Заставці – 1