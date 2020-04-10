10:03 | 10.04.2020
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Новини Тернополя 

10 квітня — у Тернопільській області вже 196 хворих на коронавірус: 14 випадків — діти

Irena 0 Views Прокоментуй!

За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 10 квітня у Тернопільській області зареєстровано 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 (182 випадки – дорослі, 14 випадків – діти), з них 5 летальних.

Географія поширення випадків:

м. Тернопіль (10 осіб)

Кременецький район (8 осіб):
• с. Лідихів – 2
• м. Почаїв – 5
• м. Кременець – 1

Тернопільський район (2 особи):
• с. Острів – 1
• с. Лучка – 1

Бережанський район (1 особа):
• с. Краснопуща – 1

Бучацький район (4 особи):
• с. Космирин – 1
• с. Підзамочок – 1
• м. Бучач – 2

Підгаєцький район (4 особи):
• с. Носів – 3
• с. Яблунівка – 1

Зборівський район (1 особа):
• с. Цебрів – 1

Козівський район (13 осіб):
• с. В. Ходачків – 1
• с. Медова – 3
• смт. Козова – 9

Теребовлянський район (3 особи):
• с. Нова Могильниця – 3

Заліщицький район (19 осіб):
• м. Заліщики – 11
• с. Торське – 1
• с. Бедриківці – 4
• с. Ангелівка – 1
• смт. Товсте – 2

Монастириський район (131 особа):
• м. Монастириська – 72
• с. Долішня Слобідка – 2
• с. Ковалівка – 11
• с. Чехів – 1
• с. Криниця – 2
• с. Бертники – 3
• с. Швейків – 14
• с. Гончарівка – 6
• с. Горішня Слобідка – 9
• с. Коржова – 1
• с. Устя-Зелене – 2
• с. Дубенка – 2
• с. Добриводи – 1
• с. Велеснів – 1
• с. Григорів – 2
• с. Нова Гута – 1
• с. Заставці – 1

 

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