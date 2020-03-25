15 хворих на коронавірус у Тернопільській області
Станом на 22 год.45 хв. 25.03.2020р. в Тернопільській області зареєстровано 15 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За останню годину підтвердили ще три випадки захворювання на коронавірус.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Інформація про інших хворих на коронавірус:
- 2 – сімейні лікарі з Монастириського району
- 1 – лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги Монастириського району
- 1 – невролог Монастириської лікарні – мешканець Золотого Потоку Бучацького району
- 1 пацієнт із міста Заліщики. Чоловікові – 57 років. Знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги
- 1 пацієнт із Монастириського району. Чоловікові – 54 роки. Знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги
- 1 пацієнтка з Монастириського району, дружина хворого на COVID-19. Жінці – 48 років. Знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги.
- 1 пацієнтка з Монастириського району, медсестра. Жінці – 41 рік. Зараз вона – у реанімаційному відділенні Монастириської лікарні.
- 1 хворий на COVID-19 з Тернополя – чоловікові 55 років. Він звернувся до сімейного лікаря і перебуває на самоізоляції.
- 1 пацієнт – житель села Швейків, якому 62 роки. Чоловік знаходиться в Монастириській лікарні
- 1 пацієнт – житель Монастириська, якому 63 роки. Чоловік знаходиться в Монастириській лікарні
- 1 чоловік помер – житель села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років.