15 хворих на коронавірус у Тернопільській області

Станом на 22 год.45 хв. 25.03.2020р. в Тернопільській області зареєстровано 15 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За останню годину підтвердили ще три випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Інформація про інших хворих на коронавірус:

2 – сімейні лікарі з Монастириського району

1 – лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги Монастириського району

1 – невролог Монастириської лікарні – мешканець Золотого Потоку Бучацького району

1 пацієнт із міста Заліщики. Чоловікові – 57 років. Знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги

1 пацієнт із Монастириського району. Чоловікові – 54 роки. Знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги

1 пацієнтка з Монастириського району, дружина хворого на COVID-19. Жінці – 48 років. Знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги.

1 пацієнтка з Монастириського району, медсестра. Жінці – 41 рік. Зараз вона – у реанімаційному відділенні Монастириської лікарні.

1 хворий на COVID-19 з Тернополя – чоловікові 55 років. Він звернувся до сімейного лікаря і перебуває на самоізоляції.

1 пацієнт – житель села Швейків, якому 62 роки. Чоловік знаходиться в Монастириській лікарні

1 пацієнт – житель Монастириська, якому 63 роки. Чоловік знаходиться в Монастириській лікарні

1 чоловік помер – житель села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років.