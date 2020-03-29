22:16 | 29.03.2020
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Новини Тернополя 

29 березня: 60 хворих на коронавірус у Тернопільській області

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За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 29 березня 22 годину у Тернопільській області зареєстровано 60 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 

За даними штабу, в Монастириському районі  інфікованих коронавірусом – 47 осіб.

м.Монастириська – 28,
с.Швейків – 7,
с.Ковалівка – 5 (1 летальний),
с.Горішня Слобідка – 2,
с.Долішня Слобідка – 2,
с.Бертники – 1,
с.Чехів – 1, с.Гончарівка -1.
В їх числі медперсоналу – 25 (7 лікарів, 12 медсестер, 6 мол.медсестер), 5 дітей, 2 держслужбовці, 1 священик, 1 завдитсадком.

У Кременецькому районі – одна хвора дитина.

У Тернополі – двоє хворих.

Тернопільський район – один.

Заліщицький – дев’ять.

В Україні 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням. Усього зафіксовано 10 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 6 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі (станом на 22:00 29 березня)

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