29 березня: 60 хворих на коронавірус у Тернопільській області

За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 29 березня 22 годину у Тернопільській області зареєстровано 60 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

За даними штабу, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 47 осіб.

м.Монастириська – 28,

с.Швейків – 7,

с.Ковалівка – 5 (1 летальний),

с.Горішня Слобідка – 2,

с.Долішня Слобідка – 2,

с.Бертники – 1,

с.Чехів – 1, с.Гончарівка -1.

В їх числі медперсоналу – 25 (7 лікарів, 12 медсестер, 6 мол.медсестер), 5 дітей, 2 держслужбовці, 1 священик, 1 завдитсадком.

У Кременецькому районі – одна хвора дитина.

У Тернополі – двоє хворих.

Тернопільський район – один.

Заліщицький – дев’ять.

В Україні 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням. Усього зафіксовано 10 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 6 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі (станом на 22:00 29 березня)