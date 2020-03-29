29 березня: 60 хворих на коронавірус у Тернопільській області
За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 29 березня 22 годину у Тернопільській області зареєстровано 60 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
За даними штабу, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 47 осіб.
м.Монастириська – 28,
с.Швейків – 7,
с.Ковалівка – 5 (1 летальний),
с.Горішня Слобідка – 2,
с.Долішня Слобідка – 2,
с.Бертники – 1,
с.Чехів – 1, с.Гончарівка -1.
В їх числі медперсоналу – 25 (7 лікарів, 12 медсестер, 6 мол.медсестер), 5 дітей, 2 держслужбовці, 1 священик, 1 завдитсадком.
У Кременецькому районі – одна хвора дитина.
У Тернополі – двоє хворих.
Тернопільський район – один.
Заліщицький – дев’ять.
В Україні 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням. Усього зафіксовано 10 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 6 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі (станом на 22:00 29 березня)