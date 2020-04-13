14:26 | 13.04.2020
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Новини Тернополя 

13 квітня за добу додалося 30 випадків: у Тернопільській області 273 хворих на коронавірус

Irena 0 Views Прокоментуй!

Станом на ранок 13 квітня у Тернопільській області лабораторно підтверджено 273 випадки COVID-19, що на тридцять випадків більше, ніж було вчора, 12 квітня.

З них 246 випадків – дорослі, 27 випадків – діти, загалом 5 летальних.

Видужало 7 осіб (Тернопільський район – 1, Кременецький район – 2, Монастириський район – 4).

За попередню добу офіційно підтверджено 30 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (1 особа)

Чортківський район (15 осіб):
• м. Чортків – 10
• Горішня Вигнанка – 1
• с. Давидківці – 1
• смт. Заводське – 2
• Білобожниця – 1

Бучацький район (2 особи):
• с. Космирин – 1
• с. Стінка – 1

Борщівський район (1 особа):
• м. Борщів

Заліщицький район (2 особи):
• м. Заліщики – 1
• с. Іване Золоте – 1

Козівський район (1 особа):
• с. Кальне

Підгаєцький район (1 особа):
• с. Рудники – 1

Монастириський район (7 осіб):
• с. Горішня Слобідка – 4
• с. Красіїв – 2
• м. Монастириська – 1

Статистика по районах:

148 – жителі Монастириського району (2 – летальних)
🔷 29 – жителі Заліщицького району (2– летальних)
🔷 23 – жителі Бучацького району
🔷 14 – жителі Козівського району (1 – летальний)
🔷 13 – жителі Кременецького району
🔷 19 – жителі Чортківського району
🔷 13 – жителі міста Тернополя
🔷 5 – жителі Підгаєцького району
🔷 3 – жителі Теребовлянського району
🔷 3 – жителі Тернопільського району
🔷 1 – житель Бережанського району
🔷 1 – житель Зборівського району
🔷 1 – житель Борщівського району

12 квітня: 243 хворих на COVID-19 у Тернопільській області

11 квітня: 208 хворих на COVID-19 у Тернопільській області
10 квітня — у Тернопільській області вже 196 хворих на коронавірус: +27 нових випадків

9 квітня одне підтвердження: 169 хворих на коронавірус у Тернопільській області

7 квітня жодного нового підтвердження. 168 хворих на коронавірус у Тернопільській області

6 квітня: 168 хворих на коронавірус у Тернопільській області

5 квітня: жодного нового підтвердження. 160 хворих на коронавірус у Тернопільській області

4 квітня: 160 хворих на коронавірус у Тернопільській області

3 квітня: 133 хворих на коронавірус у Тернопільській області

2 квітня: 114 хворих на коронавірус у Тернопільській області

1 квітня: 106 хворих на коронавірус у Тернопільській області

31 березня: 98 хворих на коронавірус у Тернопільській області

30 березня: 78 хворих на коронавірус у Тернопільській області

29 березня: 60 хворих на коронавірус у Тернопільській області

28 березня: 57 хворих на коронавірус у Тернопільській області

27 березня: 43 хворих на коронавірус у Тернопільській області

26 березня: У Тернопільській області 26 хворих на коронавірус

25 березня: 15 хворих на коронавірус у Тернопільській області

24 березня: У Тернопільській області вже п’ять хворих на коронавірус

23 березня: У Тернопільській області підтверджено другий випадок коронавірусу

20 березня: у Тернопільській області перший факт захворювання на коронавірус

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