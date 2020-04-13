Станом на ранок 13 квітня у Тернопільській області лабораторно підтверджено 273 випадки COVID-19, що на тридцять випадків більше, ніж було вчора, 12 квітня.

З них 246 випадків – дорослі, 27 випадків – діти, загалом 5 летальних.

Видужало 7 осіб (Тернопільський район – 1, Кременецький район – 2, Монастириський район – 4).

За попередню добу офіційно підтверджено 30 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків: м. Тернопіль (1 особа) Чортківський район (15 осіб):

• м. Чортків – 10

• Горішня Вигнанка – 1

• с. Давидківці – 1

• смт. Заводське – 2

• Білобожниця – 1 Бучацький район (2 особи):

• с. Космирин – 1

• с. Стінка – 1 Борщівський район (1 особа):

• м. Борщів Заліщицький район (2 особи):

• м. Заліщики – 1

• с. Іване Золоте – 1 Козівський район (1 особа):

• с. Кальне Підгаєцький район (1 особа):

• с. Рудники – 1 Монастириський район (7 осіб):

• с. Горішня Слобідка – 4

• с. Красіїв – 2

• м. Монастириська – 1 Статистика по районах: 148 – жителі Монастириського району (2 – летальних)

🔷 29 – жителі Заліщицького району (2– летальних)

🔷 23 – жителі Бучацького району

🔷 14 – жителі Козівського району (1 – летальний)

🔷 13 – жителі Кременецького району

🔷 19 – жителі Чортківського району

🔷 13 – жителі міста Тернополя

🔷 5 – жителі Підгаєцького району

🔷 3 – жителі Теребовлянського району

🔷 3 – жителі Тернопільського району

🔷 1 – житель Бережанського району

🔷 1 – житель Зборівського району

🔷 1 – житель Борщівського району

12 квітня: 243 хворих на COVID-19 у Тернопільській області



11 квітня: 208 хворих на COVID-19 у Тернопільській області

10 квітня — у Тернопільській області вже 196 хворих на коронавірус: +27 нових випадків



9 квітня одне підтвердження: 169 хворих на коронавірус у Тернопільській області



7 квітня жодного нового підтвердження. 168 хворих на коронавірус у Тернопільській області