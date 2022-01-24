Khann показав новий Land Cruiser

Khann показав Land Cruiser таким, яким він бачиться мандрівникам в ідеалі

Купити новий Toyota Land Cruiser 200 зараз складно – замовлення на цей джип не приймаються з березня 2021 року. Не краще справи з Toyota Land Cruiser 300 – виробник не справляється з напливом замовлень – черга вже розтягнулася на кілька років.

Але є можливість замовити особливу модифікацію Toyota Land Cruiser 200, доопрацьовану тюнінг-ательє Khann.

Це справжній усюдихід, збудований з упором на подорожі. Звичайно, як база взятий не новий автомобіль, але всі агрегати перебрані, позашляховик доопрацьований, і зовні виглядає точно не гірше, ніж новий Toyota Land Cruiser 300.

Представлена ​​новинка від Khann зовні перевершує навіть Lexus, але технічні характеристики поки що тримаються в секреті. Які вони – можна лише здогадуватися, але найімовірніше, основні агрегати залишені заводського виробництва. На задніх дверях залишився шильдик «V8» – це натякає на те, що під капотом V-подібний двигун з робочим об’ємом 4,6 бензин атмосферний, або турбодизель 4,5 літра.

Точно сказати, на якому паливі працює двигун Land Cruiser від Khann неможливо. Кожен із силових агрегатів відрізняється надійністю. Бензиновий двигун простіший у ремонті, він може працювати на 92 бензині, але економічним його назвати не можна.

Турбодизельний мотор дає паровозну тягу на низах, відрізняється низькою витратою палива, але полагодити його далеко від цивілізації навряд чи вдасться. Звичайно, що бензин, що дизель при належному та своєчасному обслуговуванні ламаються рідко, але будь-які ситуації бувають, нікому не хочеться застрягти в якійсь пустельній місцевості!

Тюнінг-ательє Khann опрацювало зовнішній вигляд свого позашляховика. Бампери замінили на нові, власного виробництва. Дорожній просвіт збільшили рахунок установки ліфт-комплекту. Поставили нові колеса із агресивною позашляховою гумою.

Щоб автомобіль виглядав агресивніше, було встановлено розширювачі колісних арок. На кришці багажника з’явилася повнорозмірна запаска, як за старих добрих часів, коли позашляховики використовувалися за призначенням.

Підніжки встановили силові – такі зламати можна хіба цілеспрямовано.

Для форсування водних перешкод позашляховик Land Cruiser від Khann отримав інтегрований у стійку лобовика шноркель. Це допоможе уникнути гідроудару. Плюс шноркель врятує двигун від попадання пилу та бруду – повітря ж забирається високо!

Заводський капот було вирішено видалити, поставивши новий з повітропроводами та підштампуванням. Хоча, швидше за все, це «рідна» деталь, просто змінена до невпізнання.

Спереду над значком “Тойота” з’явилася широка світлодіодна смуга, що надає позашляховику оригінального зовнішнього вигляду.

Скільки коштуватиме такий чудовий позашляховик – поки що невідомо, але ціну обіцяють скоро оприлюднити.

Поки Toyota Land Cruiser 300 не можна купити в салоні вільно, можна спробувати придбати такий доопрацьований та оригінальний позашляховик від тюнінг-ательє Khann.

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