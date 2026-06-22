Громади Тернопільщини за 5 місяців отримали майже 2,4 млн грн транспортного податку

З початку року власники елітних автомобілів спрямували до місцевих бюджетів області майже 2,4 мільйона гривень транспортного податку. Завдяки цьому заплановані показники вдалося перевищити майже наполовину.

Внесок у фінансову підтримку регіону забезпечили як юридичні, так і фізичні особи, які сплатили відповідно 1 млн 341,1 тис. грн та 1 млн 36,1 тис. гривень.

Нагадаємо, що цей податок стосується виключно «свіжих» автівок віком до 5 років, вартість яких перевищує у 2026 році 3,24 млн гривень. Фіксована ставка податку за кожен автомобіль – 25 тисяч гривень на рік.

Усі залучені кошти стовідсотково залишаються у громадах Тернопільщини. Вони одразу спрямовуються на місцеві потреби – від благоустрою та інфраструктури до фінансування важливих соціальних проєктів у регіоні.