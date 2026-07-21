У Тернополі відкрили простір духовно-психологічної підтримки родин полеглих воїнів «Дім Лазаря»

У Тернополі відбулося урочисте відкриття та освячення простору духовно-психологічної підтримки родин загиблих захисників України «Дім Лазаря». Новий осередок діятиме при храмі Матері Божої Неустанної Помочі, повідомляє сайт Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.

Відкриття розпочалося спільною панахидою за полеглими воїнами. Богослужіння очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Теодор Мартинюк у співслужінні архиєпископа-емерита Василія Семенюка, єпископа-помічника Володимира Фірмана, капелана простору отця Миколи Квича, настоятеля храму отця Віталія Котика та духовенства.

У молитві взяли участь родини загиблих військовослужбовців, представники влади, громадськості та священнослужителі.

Після панахиди митрополит Теодор звернувся до присутніх зі словами підтримки. Він наголосив, що молитва за полеглих захисників є живим духовним зв’язком із тими, хто віддав життя за Україну, а Церква покликана бути місцем підтримки та розради для людей, які переживають втрату. Також владика освятив приміщення нового центру.

Духівник проєкту отець Микола Квич розповів, що служіння родинам полеглих воїнів розпочалося ще у 2019 році. За його словами, після втрати близької людини важливо мати простір, де можна розділити біль з тими, хто переживає подібний досвід, отримати підтримку та навчитися жити в нових обставинах.

Під час заходу презентували логотип «Дому Лазаря». Його центральним символом став щит, який уособлює безпеку та захист. Отець Микола також подякував настоятелю храму отцю Віталію Котику за надане приміщення для зустрічей і роботи центру.

Родини полеглих воїнів висловили вдячність митрополиту Теодору, владикам Василію Семенюку та Володимиру Фірману, а також отцю Миколі Квичу за багаторічний духовний супровід і підтримку.

Після офіційної частини для учасників виступило тріо бандуристок «Сон». Гості також переглянули світлини, що відображають історію служіння родинам загиблих захисників з 2019 року. Завершився захід спільним фото.

«Дім Лазаря» створений як осередок комплексної духовної та психологічної допомоги родинам полеглих воїнів. Назва центру відсилає до євангельської історії воскресіння Лазаря та символізує надію на нове життя навіть після найважчих втрат.