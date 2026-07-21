У Теребовлі частково демонтували аварійний міст

У Теребовлі продовжують реалізацію міжнародного інфраструктурного проєкту з капітального ремонту мосту та підходів до нього на автодорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест).

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, роботи на об’єкті тривають уже понад місяць. Загальна протяжність ділянки ремонту становить 850 метрів.

Нещодавно відбулася робоча зустріч із міжнародними партнерами, за результатами якої забезпечено надходження першого фінансового траншу, що дозволяє продовжувати роботи без затримок.

На сьогодні на об’єкті вже:

демонтовано бордюри та бруківку на пішохідних зонах і проїзній частині;

розібрано застарілі інженерні комунікації;

частково демонтовано аварійний міст;

тривають роботи з облаштування дощової каналізації;

прокладають новий водопровід та побутову каналізацію.

У Службі відновлення наголошують, що ця ділянка є останнім невідремонтованим відрізком міжнародної траси М-19 у межах Тернопільської області.

Проєкт передбачає будівництво нової транспортної споруди, оновлення дорожнього покриття, ремонт комунікацій, облаштування освітлення, пішохідної інфраструктури та сучасних засобів організації дорожнього руху.

Через проведення ремонтно-будівельних робіт до червня 2027 року на ділянці дороги М-19 у Теребовлі діятимуть обмеження руху транспорту. Рух легкових і вантажних автомобілів організовано за різними тимчасовими маршрутами.

Роботи виконуються в межах міжнародної програми транскордонного співробітництва Interreg NEXT «Польща – Україна 2021–2027».