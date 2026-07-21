У Тернополі через неуважність водійки зіткнулися три автомобілі

У Тернополі на вулиці Львівській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілів.

Як повідомили у патрульній поліції Тернопільської області, аварія трапилася вранці 21 липня. За попередніми даними, водійка автомобіля KIA не була достатньо уважною за кермом та допустила зіткнення з автомобілем Peugeot.

Від удару Peugeot за інерцією в’їхав у автомобіль Renault, який рухався попереду або перебував поруч.

У результаті ДТП ніхто не постраждав. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

На водійку KIA патрульні склали адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди.

Правоохоронці вкотре закликають водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної дистанції та постійно контролювати дорожню обстановку.