У Тернополі будуть бюджетні слухання: як зареєструватися

16 грудня у Тернополі планують провести громадські слухання. Буде обговорення бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік. Про це Суспільному повідомила речниця міськради Мар’яна Зварич.

За її словами, в зв’язку з воєнним станом захід відбуватиметься онлайн.

Усім охочим взяти участь у бюджетних слуханнях необхідно заповнити форму реєстрації за посиланням до 18:00 години 15 грудня.

Зареєстрованим учасникам на вказані електронні адреси надійде запрошення з посиланням на зустріч каже Мар’яна Зварич.

Із проєктом бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік та додатками можна ознайомитися тут.

Початок бюджетних слухань 16 грудня о 10:00.