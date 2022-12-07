21:56 | 7.12.2022
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У Тернополі будуть бюджетні слухання: як зареєструватися

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16 грудня у Тернополі планують провести громадські слухання. Буде обговорення бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік. Про це Суспільному повідомила речниця міськради Мар’яна Зварич.

За її словами, в зв’язку з воєнним станом захід відбуватиметься онлайн.

Усім охочим взяти участь у бюджетних слуханнях необхідно заповнити форму реєстрації за посиланням до 18:00 години 15 грудня.

Зареєстрованим учасникам на вказані електронні адреси надійде запрошення з посиланням на зустріч каже Мар’яна Зварич.

Із проєктом бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік та додатками можна ознайомитися тут.

Початок бюджетних слухань 16 грудня о 10:00.

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