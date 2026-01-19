У Тернополі жінка не дозволяє комунальникам збити величезну бурульку з даху

Через погіршення погодних умов на балконах та карнизах будинків Тернополя масово утворюються бурульки, що становлять серйозну небезпеку для пішоходів та мешканців. Відповідно до чинного законодавства, за ліквідацію небезпечних утворень на дахах і балконах повинні відповідати управителі житлового фонду та ОСББ.

Однак, трапляються випадки, коли мешканці не допускають працівників комунальних служб до своїх балконів, що ускладнює ліквідацію бурульок. Одним із таких випадків є ситуація на вулиці Гуго Коллонтая, 6, де велика кількість бурульок повністю перекрила балкон однієї з квартир. Через конструктивні особливості даху збити їх зверху неможливо, а доступ до балкона із землі обмежений наявністю зеленої зони.

Працівники обслуговуючої компанії змогли отримати доступ до балконів сусідніх квартир, однак власниця однієї з осель відмовляється впускати їх, незважаючи на неодноразові звернення. Це залишає небезпечні бурульки над пішохідною зоною, що створює реальний ризик травмування людей та пошкодження даху.

Влада закликає мешканців будинків сприяти проведенню робіт з ліквідації бурульок та звертає увагу на важливість забезпечення безпеки. У разі подальших відмов від співпраці, до вирішення ситуації можуть бути залучені правоохоронні органи.

Тернополян просять з розумінням поставитися до роботи комунальних служб і дотримуватися вимог безпеки для уникнення трагічних наслідків.