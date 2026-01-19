Економічна карта Тернопільщини: які галузі сплатили найбільше податків у 2025 році

Упродовж 2025 року п’ять провідних галузей економіки забезпечили основний обсяг надходжень від Тернопільщини до Зведеного бюджету України. Від платників цих секторів надійшло 14,6 млрд грн, що становить 69,5% загальних бюджетних надходжень.

Найбільші суми податків і зборів до зведеного бюджету сплатили:

Сільське, лісове та рибне господарство – майже 3,5 млрд грн (частка у загальних надходженнях – 16,6%). Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – понад 3,3 млрд грн (частка – 15,8%). Державне управління, оборона та обов’язкове соціальне страхування — 3,3 млрд грн (частка – 15,7%). Переробна промисловість – 3,2 млрд грн (частка – 15,2%). Транспортна інфраструктура, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1,3 млрд грн (частка – 6,2%).

Вагомим залишається внесок цих галузей і в наповнення місцевих бюджетів, адже саме ці кошти є фінансовою основою для розвитку громад. Загалом у 2025 році з п’яти ключових секторів економіки до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло більш як 6,3 млрд грн, або 63,4% усіх надходжень.

Найбільший внесок до місцевих бюджетів забезпечили:

– аграрний сектор – 1,9 млрд грн;

– торгівля та ремонт транспорту – майже 1,5 млрд грн;

– переробна промисловість – майже 1,4 млрд грн.;

– державне управління та оборона – 970,7 млн грн;

– транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 639 млн гривень.

Головне управління ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність кожному платнику податків, кожному великому і малому бізнесу, який попри надскладні умови продовжує працювати, створює робочі місця та відповідально виконує свої податкові зобов’язання. Це кошти, які зараз вкрай необхідні бюджету для соціальних виплат та програм, зарплат військовим, підтримки енергетики, розвитку освіти й медицини.