Критичне маловоддя на Дністрі: біля Заліщиків зафіксували надзвичайно низьку водність

У 2026 році Дністер переживає період критичного маловоддя. На окремих ділянках рівень води вже опустився нижче історичних мінімумів. Про це повідомляє «Укргідроенерго».

За даними Укргідрометцентру, у липні водність річок басейну Дністра становила лише 10–40% від норми. На ділянці від витоку до Заліщиків показники були ще нижчими — 8–19%.

У серпні зафіксували найменший за всю історію експлуатації Дністровського водосховища приплив води — 47 м³/с. Для порівняння, за прогнозом, середньорічний приплив у 2026 році може становити лише 104 м³/с.

Водосховище втрачає воду

За останні три місяці рівень Дністровського водосховища знизився майже на три метри. Однією з причин є необхідність забезпечувати попуски води в пониззя Дністра за умов надзвичайно низького природного припливу.

Водночас із 12 серпня витрати води через Дністровський гідровузол встановили на рівні 75 м³/с. Таким чином, із водосховища нині виходить більше води, ніж надходить до нього природним шляхом.

Різницю компенсують накопичені запаси водосховища, через що його рівень поступово знижується. Зменшення попусків до 75 м³/с має уповільнити спрацювання запасів.

Основними причинами маловоддя називають слабке весняне водопілля та тривалий дефіцит опадів, який триває з квітня. Додатковим фактором є спекотна погода в серпні.

У «Укргідроенерго» наголошують, що гідроелектростанції не створюють маловоддя, а працюють із тим обсягом води, який природно надходить у річку. За нинішніх умов використання ресурсу підпорядковують насамперед потребам водопостачання, водокористувачів та збереження екосистеми Дністра.

Ситуація має значення не лише для України. Від режиму роботи Дністровського гідровузла залежить водозабезпечення територій нижче за течією, зокрема Молдови, тому рішення щодо використання водних ресурсів потребують координації між країнами.

За прогнозом, за умови збереження нинішніх погодних умов ситуація з водністю Дністра може погіршуватися. Головне завдання — ощадливо використовувати накопичені запаси та зберегти достатній обсяг води до початку природного відновлення водності річки.